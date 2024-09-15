Падение суперзвезды. Двалишвили - новый чемпион UFC!

О’Мэлли ничего не смог сделать с давлением Мераба.

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на арене «Сфера» прошёл первый номерной турнир этой осени UFC 306. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», ожидания от ивента были большими, а главным событием вечера стал титульный бой в легчайшем весе, где восходящая суперзвезда Шон О’Мэлли встретился с претендентом Мерабом Двалишвили.

Бой на бумаге выглядел классическим противостоянием борца и ударника. Двалишвили свой титульный шанс заслужил по́том и кровью, соорудив серию из 10 побед. Причём в последних поединках Мераб неизменно встречался с бывшими чемпионами - справился с Жозе Альдо, забрал все пять раундов в одну калитку у Петра Яна и без вопросов разобрался с Генри Сехудо. Это привело Двалишвили на первую строчку рейтинга дивизиона, и игнорировать грузинского бойца было невозможно.

О’Мэлли - человек, в котором UFC видит новое лицо промоушена. Американец стал звездой задолго до того, как завладел поясом, а в статусе чемпиона акции Сахарка и вовсе взлетели. В августе прошлого года Шон нокаутировал Алджамейна Стерлинга, близкого друга Мераба Двалишвили, и отправил того в другой дивизион. А в марте 2024-го О’Мэлли разнёс Марлона Веру и оформил первую защиту титула. Двалишвили должен был стать более серьёзной проверкой для чемпиона.

Бой начался с прессинга от О’Мэлли, но затем чемпион быстро ушёл на дистанцию и стал работать джебами в корпус, выжидая шанс на контратаку. Мераб старался прижимать Шона к сетке и часто показывал, что готовится пройти в ноги. В конце третьей минуты Двалишвили всё же оформил тейкдаун, но Сахарок встал, правда, не сразу смог освободиться от контроля. Ненадолго. Мераб удивил попаданием в стойке и тут же подключил борьбу, за счёт чего, скорее всего, забрал пятиминутку.

Во втором раунде бойцы поочерёдно пытались перехватить инициативу. Шон по-прежнему работал с дистанции и преимущественно в корпус, а Мераб при первом сближении оформил тейкдаун и забрал контроль. О’Мэлли не позволил нанести ему какой-то ощутимый урон, но раунд однозначно отдал. В концовке случился небольшой инцидент — Мераб начал целовать Шона в спину, а тот вспылил и ударил его в затылок. Правда, Двалишвили потом извинился за провокацию. Третий отрезок начался осторожно, чуть больше атаковал О’Мэлли, но Мераб быстро утянул соперника к сетке. Тут уже Шон освободился и продолжил выжидать. В целом чемпион работал пассивно, но попадания в стойке явно доставляли Двалишвили проблемы.

Четвёртый раунд О’Мэлли начал с жёстких джебов в корпус и затем удачно сконтрил попытку тейкдауна правым хуком. Тем не менее Двалишвили перевёл оппонента на канвас и в следующие минуты под гул зрителей контролировал Шона, периодически пробивая локтями. В финальном раунде О’Мэлли мог спасти только финиш, он осторожно подбирался к сопернику, но всё равно пропустил тейкдаун. Шон вырвался спустя минуту, попал левым прямым, но того было мало. В последние полторы минуты О’Мэлли активизировался, несколько раз плотно попал, однако этого не хватило.

Мераб отлично подготовился, максимально уверенно отработал по своему геймплану. Заслуженный итог - решение судей и Двалишвили стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Статус суперзвезды О’Мэлли не помог.

İdman.biz