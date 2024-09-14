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Реванш Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера пройдёт на турнире UFC 309

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14 Сентября 2024 21:49
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Реванш Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера пройдёт на турнире UFC 309

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра проведёт бой с представителем США Майклом Чендлером на турнире UFC 309, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября, сообщил авторитетный журналист Робби Барстоль на своей страничке в Х со ссылкой на слова главы промоушена Даны Уайта.

Источник сообщает, что поединок будет носить статус соглавного боя вечера и пройдёт в рамках пяти раундов. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», также в заявлении говорится, что бой между Майклом Чендлером и Конором Макгрегором всё ещё может состояться, однако американец был заинтересован в проведении поединка как можно раньше, потому ему был предоставлен другой соперник.

В активе Чендлера 23 победы и 8 поражений. У Оливейры 34 победы и 10 поражений. Один бой с его участием завершился без результатов. Напомним, бойцы встречались друг с другом 15 мая 2021 года на UFC 262, тогда сильнее оказался Оливейра, победив оппонента техническим нокаутом.

Главным боем на турнире UFC 309 станет титульное противостояние между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

İdman.biz

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