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Эльнур Мамедли избран председателем Общественного совета - ФОТО

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14 Сентября 2024 11:32
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Эльнур Мамедли избран председателем Общественного совета - ФОТО

Состоялось очередное заседание Общественного совета при Министерстве молодежи и спорта.

Как сообщает İdman.biz, встреча началась с выборов председателя, заместителя председателя и секретаря Общественного совета.

Председателем Общественного совета был избран вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли, заместителем председателя - председатель Молодежной организации азербайджанцев мира Рамин Габибзаде, а секретарем Совета - глава общественного объединения "Поддержка просвещения молодежи" Айнура Салманлы.

На заседании были обсуждены регламенты Совета и уставы комитетов, которые планируется создать, а также мероприятия, запланированные к реализации в текущем месяце. Все они были единогласно одобрены решением членов Совета.

После заседания Общественного совета члены Совета ознакомились с принципом работы Ресурсного центра молодежной организации, а также с коллективами ряда молодежных организаций, работающих в Ресурсном центре, в том числе Национального совета молодежных организаций.

İdman.biz

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