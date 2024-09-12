В Баку впервые прошли соревнования "Formula Drift Azerbaijan" - ФОТО

В Азербайджане впервые прошли соревнования "Formula Drift Azerbaijan".

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, проходивших в течение двух дней в учебном центре "Test and Training Azerbaijan" при поддержке Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) и организационной поддержке Фонда "Nargis", приняли участие 12 пилотов страны.

В первый день соревнований состоялся квалификационный тур. В этом туре Нияз Бедиев занял первое место, Рахман Шихалиев - второе, а Эльвин Худавердиев - третье.

На следующий день состоялись церемония открытия "Formula Drift Azerbaijan", парад автомобилей для дрифта и знакомство с пилотами.

В условиях напряженной борьбы и конкуренции победителем соревнований стал Нияз Бедиев. На втором месте - Эльвин Худавердиев, на третьем - Рахман Шихалиев.

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Обладатель первого места получил 3000 AZN, второго места - 2000 AZN, третьего места - 1000 AZN. Победителям также были вручены кубки, медали и сертификаты.

Отметим, что соревнования "Formula Drift Azerbaijan" были оценены членами жюри, приглашенными из-за рубежа.

Наряду с соревнованиями, состоялась выставка новых и классических автомобилей, для посетителей были организованы специальные развлекательные зоны, представлена концертная программа с участием известных исполнителей.

Поддержку мероприятию оказали бренды "Sveza", "VTB Bank", "MG Motors", "AMSOIL Azerbaijan", "ENEOS Azerbaijan", "Shokki Mokki", "E-Point", "Berga", "Honghi Azerbaijan", "Maserati Azerbaijan", "Avatr Azerbaijan", "166/156 Daşınma Şirkəti", "Xpeng Azerbaijan", "Red Bull Azerbaijan" и "Llumar Azerbaijan".

Напомним, что "Formula Drift Azerbaijan" будет состоять в общей сложности из 5 этапов в течение года и имеет высокие шансы стать прекрасной платформой для определения чемпиона Азербайджана по дрифту.

İdman.biz