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Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях - ФОТО

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12 Сентября 2024 18:47
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Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях - ФОТО

12 сентября министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представлявшими нашу страну на континентальных, мировых чемпионатах и ​​престижных международных соревнованиях.

İdman.biz сообщвет, что встреча, организованная в Спортивной академии, началась с исполнения нашего Государственного гимна. Был показан видеоролик, демонстрирующий успехи, достигнутые на международных соревнованиях в течение месяца. Затем Фарид Гаибов поздравил спортсменов по случаю результатов, полученных на Олимпийских играх:

«Результаты наших спортсменов на Олимпийских играх заставили нас гордиться, 2 золотые медали - это хороший результат для нас. Поздравляю наших спортсменов с этим успешным результатом".

Затем выступил Альфонсо Домингес, серебряный призер Олимпийских игр по боксу, и пожелал всем спортсменам новых побед.

Некоторым специалистам спорта, удостоенным званий «Заслуженный тренер Азербайджанской Республики» и «Заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджанской Республики», были вручены соответствующие сертификаты и нагрудные знаки.

Предстввители акробатической гимнастики, художественной гимнастики, батутной гимнастики, двойного мини-батута, тамблинга, академической гребли, баскетбола, боджи, бокса, ММА, дзюдо, греко-римской борьбы, вольной борьбы, женской борьбы, пляжной борьбы, тхэквондо, паратхэквондо, парабадминтона, парастрельбы и кикбоксинга рассказали о соревнованиях, в которых приняли участие, и победах. Тренеры сборных по этим видам спорта рассказали о тренировочном процессе спортсменов, участии в соревнованиях и подготовке к предстоящим турнирам.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра Мариана Василева и начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов.

İdman.biz

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