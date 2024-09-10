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Награждены члены национальной паралимпийской команды Азербайджана - Распоряжение

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10 Сентября 2024 17:53
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Награждены члены национальной паралимпийской команды Азербайджана - Распоряжение

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов национальной паралимпийской команды Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях поощрения спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров постановляю:

1.Сумму вознаграждений для спортсменов Азербайджанской Республики за высокие результаты на XVII Летних Паралимпийских играх и их тренеров установить в следующем порядке:

1.1.Каждому спортсмену, занявшему первое место, - 200 000 (двести тысяч) манатов, его тренеру - 100 000 (сто тысяч) манатов;

1.2.Каждому спортсмену, занявшему второе место, - 100 000 (сто тысяч) манатов, его тренеру - 50 000 (пятьдесят тысяч) манатов;

1.3.Каждому спортсмену, занявшему третье место, - 50 000 (пятьдесят тысяч) манатов, его тренеру - 25 000 (двадцать пять тысяч) манатов.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".

İdman.biz

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