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Фарид Гаибов принял участие в восьмой встрече министров молодежи и спорта Организации тюркских государств - ФОТО

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10 Сентября 2024 11:19
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Фарид Гаибов принял участие в восьмой встрече министров молодежи и спорта Организации тюркских государств - ФОТО

9 сентября в Астане (Казахстан) прошла восьмая встреча министров молодежи и спорта Организации тюркских государств (TDT).

İdman.biz сообщает, что выступая на мероприятии, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов выразил уверенность, что продолжение встречи в Басгале будет успешным в Астане, и рассказал о вкладе сотрудничества с турецкими государствами в сфере молодежи и спорта.

Отметив, что Азербайджан успешно реализовал ряд совместных проектов в рамках TDT, он сказал, что верит, что подобные мероприятия приведут к все более постоянным успехам в будущем.

В завершение своего выступления министр Фарид Гаибов пригласил коллег на церемонию закрытия «Молодежной столицы Организации тюркских государств» на 2024 год в Лянкяране, а также на «I Форум спортивных волонтеров Организации тюркских государств», который планируется провести в нашей стране в следующем году.

Выступая на мероприятии, министры других стран поблагодарили Азербайджан за успешное проведение предыдущей встречи в Басгале. Говоря об олимпийской солидарности тюркских государств, министр спортивного развития Узбекистана Адхам Икрамов особо отметил успешное выступление наших дзюдоистов на Олимпиаде "Париж-2024" и поздравил по этому поводу своего азербайджанского коллегу Фарида Гаибова.

На встрече обсуждалось сотрудничество между тюркскими государствами в сфере молодежи и спорта, реализация совместных проектов и другие вопросы.

İdman.biz

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