Состоялась церемония открытия V Всемирных игр кочевников - ФОТО

8 сентября в столице Казахстана Астане состоялась церемония открытия V Всемирных игр кочевников. На церемонии, прошедшей на арене «Астана», был поднят флаг Казахстана и прозвучал Государственный гимн.

İdman.biz сообщает, что после этого состоялся парад стран-участниц. На мероприятии выступили первый вице-премьер-министр Казахстана, глава Оргкомитета Игр Роман Скляр и президент Всемирной федерации этноспорта Наджмеддин Билал Эрдоган. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников мероприятия и объявил турнир открытым.

После официальных выступлений мероприятие продолжилось художественной частью. В ходе мероприятия прозвучали музыкальные номера, прославляющие историю кочевников.

За церемонией открытия на стадионе также наблюдали министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов и министр юстиции Фарид Ахмедов.

Отметим, что V Всемирные игры кочевников продлятся до 13 сентября. В соревнованиях нашу страну представляют 54 спортсмена в 8 видах - казахская борьба, мангала, аба, кореш, мас-рестлинг, борьба, алаш, традиционная стрельба из лука.

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