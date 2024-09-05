Первый турнир по бильярду в Нахчыване - ФОТО

По случаю 100-летия Нахчыванской Автономной Республики при совместной организации Министерства молодежи и спорта Нахчывана и Федерации бильярда Азербайджана проведен открытый чемпионат автономной республики по бильярду.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, проходившем в бильярдном клубе «Марвел», приняли участие 20 человек.

Сначала прозвучал Государственный гимн. Временно исполняющий обязанности министра молодежи и спорта, заместитель министра Меджид Сеидов поприветствовал участников и рассказал о заботе государства о спорте в нашей стране. Делясь впечатлениями о турнире, замминистра поздравил любителей бильярда Нахчывана со знаменательным днем ​​и добавил, что, поскольку соревнования проводятся впервые, это создает прекрасную основу для изучения современных перспектив в этой сфере. Меджид Сеидов, говоря об успешных отношениях сотрудничества, установленных с Федерацией, сказал, что министерство продолжит поддержку развития этого вида спорта и совместные мероприятия с федерацией будут продолжены и впредь.

Президент Федерации Сеймур Мамедов выразил благодарность за поддержку организации и расценил проведение первых подобных соревнований в Нахчыване как фундаментальный шаг в этой области. Он отметил, что федерация определила развитие этого вида спорта в качестве приоритета в регионах, и что в Нахчыване для этого имеются благоприятные условия и перспективы.

После выступлений турнир начался с символического удара Меджида Сеидова. Что касается результатов, то победу в соревновании одержал Фарид Гаджиев, завершивший напряженный финальный матч со счетом 3:2. Нахид Гочалиев удостоился второго места, Интизам Гулиев и Рамазан Алиев - третьего места.

Обладатели первых трех мест были награждены дипломами, медалями и подарками от руководителей учреждений-организаторов.

Отметим, что целью соревнований является объединение мастеров и любителей бильярда из разных регионов автономной республики, празднование знаменательного юбилея Нахчывана среди любителей спорта, а также содействие развитию бильярда.

İdman.biz