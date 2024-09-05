5 Сентября 2024
RU

Первый турнир по бильярду в Нахчыване - ФОТО

Другие
Новости
5 Сентября 2024 14:36
21
Первый турнир по бильярду в Нахчыване - ФОТО

По случаю 100-летия Нахчыванской Автономной Республики при совместной организации Министерства молодежи и спорта Нахчывана и Федерации бильярда Азербайджана проведен открытый чемпионат автономной республики по бильярду.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, проходившем в бильярдном клубе «Марвел», приняли участие 20 человек.

Сначала прозвучал Государственный гимн. Временно исполняющий обязанности министра молодежи и спорта, заместитель министра Меджид Сеидов поприветствовал участников и рассказал о заботе государства о спорте в нашей стране. Делясь впечатлениями о турнире, замминистра поздравил любителей бильярда Нахчывана со знаменательным днем ​​и добавил, что, поскольку соревнования проводятся впервые, это создает прекрасную основу для изучения современных перспектив в этой сфере. Меджид Сеидов, говоря об успешных отношениях сотрудничества, установленных с Федерацией, сказал, что министерство продолжит поддержку развития этого вида спорта и совместные мероприятия с федерацией будут продолжены и впредь.

Президент Федерации Сеймур Мамедов выразил благодарность за поддержку организации и расценил проведение первых подобных соревнований в Нахчыване как фундаментальный шаг в этой области. Он отметил, что федерация определила развитие этого вида спорта в качестве приоритета в регионах, и что в Нахчыване для этого имеются благоприятные условия и перспективы.

После выступлений турнир начался с символического удара Меджида Сеидова. Что касается результатов, то победу в соревновании одержал Фарид Гаджиев, завершивший напряженный финальный матч со счетом 3:2. Нахид Гочалиев удостоился второго места, Интизам Гулиев и Рамазан Алиев - третьего места.

Обладатели первых трех мест были награждены дипломами, медалями и подарками от руководителей учреждений-организаторов.

Отметим, что целью соревнований является объединение мастеров и любителей бильярда из разных регионов автономной республики, празднование знаменательного юбилея Нахчывана среди любителей спорта, а также содействие развитию бильярда.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Семинар для женщин-боксеров от AMADA - ФОТО
30 Августа 20:17
Другие

Семинар для женщин-боксеров от AMADA - ФОТО

Для спортсменок Федерации бокса Азербайджана был организован антидопинговый семинар
По случаю 30-летия министерства совершено восхождение к "Пику Гейдара"
30 Августа 18:58
Другие

По случаю 30-летия министерства совершено восхождение к "Пику Гейдара"

Почтив светлую память общенационального лидера перед его барельефом, участники восхождения установили на "Пике Гейдара" флаг с логотипом министерства
Сроки ЧМ остались в силе: бодибилдеров ждет ранний ЧМ
30 Августа 14:34
Другие

Сроки ЧМ остались в силе: бодибилдеров ждет ранний ЧМ

Международная федерация бодибилдинга оставила в силе даты чемпионата мира
5 бойцов UFC, кому не место в рейтинге в 2024 году
29 Августа 23:01
Другие

5 бойцов UFC, кому не место в рейтинге в 2024 году

Пимблетт, Туиваса и другие медийные бойцы в нынешних реалиях не соответствуют уровню топ-15 UFC
Фарид Гаибов осмотрел ряд спортивных секций Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева - ФОТО
29 Августа 18:09
Другие

Фарид Гаибов осмотрел ряд спортивных секций Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева - ФОТО

Их также заинтересовал вид спорта керлинг, который был создан впервые в нашей стране
Президент Ильхам Алиев принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта
29 Августа 11:19
Другие

Президент Ильхам Алиев принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта

Подчеркнув, что наша страна активно представлена в Конфедерации, глава государства сказал, что азербайджанские спортсмены успешно участвуют в соревнованиях этой организации

Самое читаемое

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО
3 Сентября 22:21
Париж-2024

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО

Наша паралимпийка стала чемпионом с результатом 11,76 секунд

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО
4 Сентября 19:52
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО

Наш спортсмен, выступивший в категории S12, добился успешного результата на соревнованиях по плаванию вольным стилем на 100 метров
Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА
3 Сентября 18:03
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА

На этот раз шанс подняться в лигу получат и занявшие вторые места в группе
ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу
2 Сентября 21:34
Борьба

ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу

Сегодня в испанском Понтеведре стартовал чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U-20