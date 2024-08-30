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По случаю 30-летия министерства совершено восхождение к "Пику Гейдара"

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30 Августа 2024 18:58
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По случаю 30-летия министерства совершено восхождение к "Пику Гейдара"

По случаю 30-летия министерства группа сотрудников Министерства молодежи и спорта организовала восхождение на «Пик Гейдара» (3751 метр), которое носит имя общенационального лидера.

Как сообщает İdman.biz, сотрудников министерства в поездке сопровождал генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана Исрафил Ашурлы.

Почтив светлую память общенационального лидера перед его барельефом, участники восхождения установили на «Пике Гейдара» флаг с логотипом министерства.

Отметим, что Министерство молодежи и спорта было создано 26 июля 1994 года Указом, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

İdman.biz

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