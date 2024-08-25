Усик хочет биться с ними

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик (22-0) рассказал о двух бойцах, с которыми хочет биться.

İdman.biz сообщает, что украинский боксер хочет встретиться с Тайсоном Фьюри (34-1) и Энтони Джошуа (28-3).

Усик, выигравший все свои бои, заявил, что с нетерпением ждет реванша с Тайсоном Фьюри:

«Я очень заинтересован в реванше с Фьюри. Не исключено, что будет 3-й поединок с Джошуа. Было бы хорошо встретиться с этими двумя боксерами. После этого на первый план могут выходить молодые».

Отметим, что Усик победил Фьюри в мае этого года. Реванш между боксерами планируется провести в октябре.

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