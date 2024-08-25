25 Августа 2024
RU

Усик хочет биться с ними

Другие
Новости
25 Августа 2024 16:34
7
Усик хочет биться с ними

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик (22-0) рассказал о двух бойцах, с которыми хочет биться.

İdman.biz сообщает, что украинский боксер хочет встретиться с Тайсоном Фьюри (34-1) и Энтони Джошуа (28-3).

Усик, выигравший все свои бои, заявил, что с нетерпением ждет реванша с Тайсоном Фьюри:

«Я очень заинтересован в реванше с Фьюри. Не исключено, что будет 3-й поединок с Джошуа. Было бы хорошо встретиться с этими двумя боксерами. После этого на первый план могут выходить молодые».

Отметим, что Усик победил Фьюри в мае этого года. Реванш между боксерами планируется провести в октябре.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В 2036 году Олимпиада может пройти в Будапеште
24 Августа 20:09
Другие

В 2036 году Олимпиада может пройти в Будапеште

"В Венгрии достаточно современных спортивных сооружений"
Руководство AMADA приняло участие в международной конференции по исследованию проблем допинга - ФОТО
20 Августа 22:08
Другие

Руководство AMADA приняло участие в международной конференции по исследованию проблем допинга - ФОТО

Конференция, состоявшаяся под названием "Преодоление границ в улучшении", объединила ведущих экспертов и исследователей в области антидопинга со всего мира
Фидан Агасиева: "Мы снова очень хорошо представим нашу страну на этом турнире" - ФОТО
19 Августа 18:44
Другие

Фидан Агасиева: "Мы снова очень хорошо представим нашу страну на этом турнире" - ФОТО

"Мы пообещали нашему руководству, что привезем не серебряную медаль, а золотую"
Завоевавшая 8 медалей в Москве команда вернулась домой - ФОТО
19 Августа 17:42
Другие

Завоевавшая 8 медалей в Москве команда вернулась домой - ФОТО

В Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречали представители Министерства молодежи и спорта, родственники и члены семей
3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали в Москве - ФОТО
19 Августа 10:05
Другие

3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали в Москве - ФОТО

В столице России Москве прошли "Московские летние игры Ассоциации развития кооперативного спорта"
"Он один из величайших ударников в истории спорта". Дю Плесси - после победы над Адесаньей
18 Августа 16:54
Другие

"Он один из величайших ударников в истории спорта". Дю Плесси - после победы над Адесаньей

"Этот парень доставил мне проблем"

Самое читаемое

Публикация МОК об азербайджанской спортсменке - ВИДЕО - ФОТО
24 Августа 09:24
Стрельба из лука

Публикация МОК об азербайджанской спортсменке - ВИДЕО - ФОТО

"Сердце чемпиона, сила матери"
"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО
24 Августа 22:24
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана прошли две игры
За 20 дней до Олимпиады: фавориты, составы, шансы сборной Азербайджана
23 Августа 14:14
Шахматы

За 20 дней до Олимпиады: фавориты, составы, шансы сборной Азербайджана

20 дней остается до начала Всемирной Шахматной Олимпиады, которая пройдет 11-22 сентября в Будапеште (Венгрия)
Забил 8 голов в 4 матчах, перешел в клуб Ла Лиги
22 Августа 17:28
Мировой футбол

Забил 8 голов в 4 матчах, перешел в клуб Ла Лиги

За 21-летнего форварда заплатили 14 миллионов евро