Цифры для Лос-Анджелеса

Медальный зачет Олимпиады является своеобразной арифметикой результатов команд. Сборная Азербайджана вошла в Топ-30 общего зачета, показав наилучший результат в истории. А на примере показателей Парижа можно сделать возможные статистические выкладки уже к Лос-Анджелесу-2028.

Как передает İdman.biz, две золотые, две серебряные и три серебряные медали помогли команде войти в тридцатку, обойдя, например, Кубу, в чьем активе девять пьедесталов. При равном количестве золотых и большем количестве бронзовых (6), кубинцы уступили нам по числу серебряных наград (1).

Впрочем, есть в реестре Парижа-2024 страна, которая с семью медалями вошла в Топ-14. Это Ирландия, на счету которой четыре золотые и три бронзовые награды. То есть, качество выступлений при прочих равных всегда находится на первом месте. Можно упомянуть и Болгарию – те же 7 медалей (3-1-3) и место в Топ-26.

При том, что три золота удалось завоевать не такому большему количеству стран. На этой ниве отличились также Бразилия, Иран, Украина, Румыния, Грузия, Бельгия, Сербия и Чехия. Конечно же, после успешного выступления дзюдоистов, можно было рассчитывать на то, что копилка сборной пополниться еще хоть одной золотой наградой, учитывая выход борцов, продвижение по сетке Альфонсо Домингеса, невероятный путь к финалу Гашима Магомедова. Но увеличить количество драгметала не удалось, хотя каждая награда, безусловно, ценна по-своему.

Все эти статистические подробности необходимы для того, чтобы понять, какой результат может быть «проходным» для успешного показателя в командном зачете на ближайшей Олимпиаде. Например, три золота могут помочь войти в Топ-25 или даже подняться выше. Все зависит от нюансов и стабильности выступлений. Если предположить, что дзюдо сможет удержать парижскую планку, а борьба также сможет показать свой максимум, то выйти на новую цифру по золотым через четыре года вполне реально.

Особенно теперь, после Парижа, когда очевидно, что надо сделать для того, чтобы вписать новую главу в историю азербайджанского спорта. Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев уже объявили о том, что отправятся в США на защиту титула, что знаменует собой еще один важный момент. Пока еще в нашей истории нет двукратного олимпийского чемпиона, и, возможно, в Лос-Анджелесе он, наконец, появится.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz