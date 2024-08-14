Олимпийскую судьбу бокса решат в 2025 году

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что бокс лишен статуса олимпийского вида уже на следующих Летних играх в Лос-Анджелесе.

Как сообщает İdman.biz, решение об этом примут уже в 2025 году.

Поэтому говорить пока об исключении бокса из олимпийской программы преждевременно. Томас Бах указал на то, что если такое решение и будет принято, то в середине следующего года, а также подчеркнул, что национальные организации должны объединиться для проведения международных соревнований по боксу.

İdman.biz