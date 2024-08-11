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Результаты турнира UFC Vegas 95 с главным боем Спивак - Тыбура

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11 Августа 2024 10:00
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Результаты турнира UFC Vegas 95 с главным боем Спивак - Тыбура

В ночь на воскресенье, 11 августа, в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 95, в главном событии которого поляк Марчин Тыбура провёл бой с представителем Молдавии Сергеем Спиваком.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат» представляет все результаты турнира.

Прелимы:

Стефани Лусиано победила Талиту Аленкар единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Юссеф Залал победил Ярно Эрренса удушающим приёмом в первом раунде (3:52);

Джоната Диниз победил Карла Уильямса единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);

Кэрол Роза победила Пэнни Кианзад единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Главный кард:

Тосиоми Кадзама победил Харалампоса Григориу удушающим приёмом во втором раунде (1:55);

Яна Сантос победила Челси Чендлер единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);

Крис Гутьеррес победил Куанга Ле единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Дэнни Барлоу победил Николая Веретенникова раздельным решением (29-28, 27-30, 29-28);

Чепе Марискал победил Дэймона Джексона единогласным решением (30-25, 30-26, 30-25);

Сергей Спивак победил Марчина Тыбуру болевым приёмом на руку в первом раунде (1:44).

İdman.biz

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