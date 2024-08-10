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Президент МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок

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10 Августа 2024 21:41
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Президент МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не будет переизбираться на новый срок. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам.

Ранее сообщалось, что решение о поправке в Олимпийскую хартию, позволявшей расширить полномочия Баха на посту президента МОК, не было принято на 142-й сессии организации в Париже. На 141-й сессии МОК в Мумбаи несколько членов организации выступили с инициативой изменить Олимпийскую хартию, чтобы Бах мог быть переизбран еще на один срок. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

"Я очень ценю все ваши комментарии и аргументы. В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией", - сказал Бах. ​​​

Баху 70 лет, он был избран президентом МОК на восьмилетний срок в 2013 году, в 2021 году он был переизбран на четырехлетний срок.

В качестве спортсмена Бах в 1976 году стал олимпийским чемпионом по фехтованию в командной рапире. Также он является чемпионом мира (1977), серебряным (1973) и двукратным бронзовым (1979, 1981) призером мировых первенств.

İdman.biz

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