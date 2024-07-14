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Результаты турнира UFC on ESPN 59

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14 Июля 2024 13:58
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Результаты турнира UFC on ESPN 59

В ночь с 13 на 14 июля в Денвере (США) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59.

İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами мероприятия.

Роуз Намаюнас победила Трейси Кортес единогласным решением (49-46, 49-46, 48-47).

Муслим Салихов победил Сантьяго Понциниббио раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Жан Силва победил Дрю Добера техническим нокаутом (рассечение) (раунд 3, 1:28).

Габриэль Бонфим победил Анже Лусу единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Джулиан Эроса победил Кристиана Родригеса удушающим приёмом (guillotine choke) (раунд 1, 4:49).

Бой Абдул Разака Альхассана и Коди Брандейджа был остановлен (раунд 1, 0:37) и признан несостоявшимся из-за запрещённых ударов по голове.

Чарльз Джонсон победил Джошуа Вана нокаутом (раунд 3, 0:20).

Жасмин Ясудавичюс победила Фатиму Клайн единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Монтел Джексон победил Дэ'Мона Блэкшира нокаутом (раунд 1, 0:18).

Луана Сантос победила Марию Агапову удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 1, 3:27).

Андре Петроски победил Джоша Фремда единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Эван Элдер победил Дарриуса Флауэрса удушающим приёмом (arm-triangle) (раунд 2, 1:46).

İdman.biz

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