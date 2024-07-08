Фарид Гаибов провел 15-ю встречу с представителями федерации - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел 15-ю встречу с представителями спортивных федераций.

Как сообщает İdman.biz, на встрече, состоявшейся в Бакинском Доме молодежи, министр Фарид Гаибов поприветствовал представителей федерации и экспертов, рассказал о проделанной работе и предстоящих задачах, а также проинформировал о повестке дня встречи.

На мероприятии была представлена ​​информация о завоеванных лицензиях на летние Олимпийские игры Париж-2024, подготовке к Олимпиаде, заслушаны отчеты спортивных федераций в социальных сетях, юридические вопросы, дисциплина, организация местных и международных соревнований, подготовка тренеров и тренеров, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам.

На встрече также были обсуждены стратегический план развития федераций, подготовка к следующим Олимпийским играм, а также представлена ​​стратегия Федерации дзюдо Азербайджана на 2024-2028 годы.

İdman.biz