Фарид Гаибов: "Для нас это очень важно"

«Это одно из наших любимых мероприятий».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов журналистам на Национальном фестивале Яйлаг, проходящем в Гёйгёле.

По его словам, в этом мероприятии участвуют несколько государственных организаций:

«Особую благодарность мы выражаем Фонду истории и культуры «Джавадхан», который взял на себя организацию такого мероприятия. Как видите, погода здесь хорошая. Здесь также представлены наши национальные традиции и виды спорта. Кроме того, в нем принимают участие несколько наших гостей. Участники из разных стран также показывают здесь свою культуру. Это очень важно для нас. Господин Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал это во время встреч с молодежью. На мероприятии Организации тюркских государств состоялась встреча ряда министров. Мы организуем различные мероприятия. В этих мероприятиях также приняли участие ряд тюркских стран. Тюркские страны приняли участие в мероприятиях «Плавание для всех» и «Молодежная столица» в Лянкяране. Очень приятно, что люди участвуют в этом фестивале семьями. Они также знакомят своих детей со своими национальными традициями».

Гаибов сообщил, что совместно с федерациями они работают над достижением высокого результата Азербайджаном на летних Олимпийских играх в Париже-2024:

«Пока неизвестно, кто будет знаменосцем. Точное решение по этому поводу будет принято в течение нескольких дней».

Отметим, что стартовавший сегодня Национальный фестиваль Яйлаг продлится до 7 июня.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz