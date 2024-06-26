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Несбывшиеся мечты Алискерова: мог стать звездой UFC, но был нокаутирован Уиттакером - ВИДЕО

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Longreads
26 Июня 2024 18:32
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Несбывшиеся мечты Алискерова: мог стать звездой UFC, но был нокаутирован Уиттакером - ВИДЕО

Уиттакер показал Алискерову, что в этой игре есть уровни. Попасть в топ-15 средневесов UFC у россиянина не вышло

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Роберт Уиттакер в главном событии вечера на турнире UFC в Саудовской Аравии нокаутировал Икрама Алискерова уже в первом раунде и сохранил третью строчку в рейтинге средневесов промоушена

Чуда не случилось

Битва против именитого Роберта Уиттакера - это мечта для многих новичков UFC, только прокладывающих себе путь в топ-15. Таковым является и Икрам Алискеров. Когда Хамзат Чимаев снялся с боя в Саудовской Аравии против Уиттакера, дагестанец сразу же согласился его заменить.

И это несмотря на то, что у него уже был забронирован поединок против Антонио Троколи в Лас-Вегасе неделей ранее. Дагестанец прямиком из США вылетел в Саудовскую Аравию и прошел вторую весогонку за 2 недели.

Многие эксперты считали, что Икрам станет для Роберта настоящим кошмаром. Ведь ранее в UFC одноклубник Ислама Махачева одержал 2 яркие победы нокаутами. А за всю карьеру в ММА он проиграл только Хамзату Чимаеву.

Но Уиттакер развеял все сомнения, как только бойцы вышли в октагон. Затяжной разведки в этом поединке не было. Активные передвижения, резкие контрвыпады и поочередное давление — вот, с чего началось противостояние. Роберт рискнул и не прогадал.

Первым же точным ударом он потряс россиянина. У того мгновенно подкосились ноги, хотя попадание было не самым жестким. Икрам начал отходить назад к сетке, а Уиттакер сразу пошел за быстрым финишем, не давая противнику возможности восстановиться.

Мощный апперкот с правой в подбородок стал приговором для россиянина. Алискеров рухнул на канвас и был не в состоянии продолжать драться. Уиттакер планировал и дальше бить соперника, но судья ему этого не позволил, остановив бой на отметке в 1 минуту и 49 секунд первого раунда.

Чуда не случилось. Икрам не сумел воспользоваться предоставленным шансом и теперь ему придется заново доказывать, что он является бойцом уровня топ-15 средневесов UFC. Впрочем, сам россиянин ни о чем не жалеет.

По его мнению, отказываться от таких боев просто нельзя. Что касается карьеры, то это поражение едва ли как-то повлияло на нее. Впереди у Алискерова еще много работы. А без поражений не бывает больших побед.

Что дальше ждет Алискерова?

Потенциал у Икрама довольно большой, но исход прошедшего поединка не позволяет ему рассчитывать на еще одного статусного соперника. Вероятнее всего, некоторое время дагестанскому бойцу придется драться с середняками или ветеранами.

Вариантов тут довольно много. Например, почему бы не встретиться с тем же Антонио Троколи, с которым так и не состоялся бой с Лас-Вегасе. Жоилтон Люттербах, снявшийся с поединка против Шары Буллета в Саудовской Аравии, тоже подходит.

В общем, здесь множество вариантов из числа тех бойцов, в ком не заинтересован UFC: посредственный Коди Брандейдж, скандалист Игорь Потеря, готовый выйти с кем угодно и когда угодно Марк-Андре Баррио и многие другие.

Если же говорить о чуть более серьезной оппозиции, то здесь парни, которые также, как и Икрам, претендуют на топ-15. Например, Джо Пайфер, соотечественник Роман Копылов, Сезар Алмейда, Нурсолтон Рузибоев и бразилец Бруно Феррейра.

Уиттакер нокаутировал Алискерова, Волков победил Павловича. Обзор карда UFC Saudi Arabia
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Два самых громких имени, на которые можно рассчитывать в нынешней ситуации, — бывший представитель топ-15 полутяжей Пол Крейг и экс-претендент на временный титул в категории до 83,9 кг Келвин Гастелум. В любом случае, без соперника на ближайшие месяцы Алискеров не останется.

Что помешало Икраму выступить удачно на прошедшем турнире вопрос сложный и интересный. Конкретной причины нет и здесь в совокупности сказались 2 весогонки, срочный перелет и акклиматизация, отсутствие опыта в боях с топовой оппозицией.

Сыграло свою роль и недостаточное количество времени на подготовку к поединку с Уиттакером. Все-таки Роберт боец экстра-класса. И побить такого соперника явно тяжелее, чем поверженных Алискеровым ранее Уорли Алвиса и Фила Хоуза.

Уиттакер подтвердил свой высочайший класс

UFC Саудовская Аравия: Роберт Уиттакер - Слова после боя

После первого в истории турнира UFC в Саудовской Аравии дороги Алискерова и Уиттакера расходятся в разные стороны. Столь ярким выступлением в главном событии вечера прошедшего ивента Роберт подтвердил статус одного из сильнейших средневесов в мире.

Австралиец не только сохранил за собой третью позицию в рейтинге, но и доказал, что он способен конкурировать с восходящими звездами. Сейчас у него 2 победы кряду. Прошлая была достигнута по очкам над Пауло Костой. В Саудовской Аравии и вовсе виктория нокаутом.

Это первая досрочная победа для Уиттакера за последние 7 лет. Данный факт в очередной раз подтверждает, что Роберта рано списывать со счетов. Минусов у него хватает. Роберт не лучшим образом держит удар, часто промахивается и обладает далеко не идеальным кардио.

Но на его стороне невероятный опыт, умение грамотно работать по этажам, способность выходить из-под прессинга. Роберт в какой-то степени настоящий уникум, ведь он пребывает в топе средневесов уже на протяжении почти что десятилетия.

Как говорится, стабильность — признак мастерства. И последнее выступление Роберта тому подтверждение. Этим ярким нокаутом он вновь напомнил о себе боссам UFC и теперь вправе требовать от руководства лиги громкий поединок.

Уже известно, что Уиттакер станет запасным в титульном противостоянии между Исраэлем Адесаньей и Дрикусом Дю Плесси, которое состоится в Австралии, в Перте на UFC 305. Каждому из них Роберт ранее проигрывал досрочно.

У него присутствует невероятная мотивация отыграться за неудачи и доказать, что те результаты были ошибкой. Если же не удастся сразиться с Адесаньей или Дю Плесси, то есть еще 2 варианта. Первый из них Хамзат Чимаев, с которым Уиттакер согласен попытаться организовать бой еще раз.

Зачем это нужно Роберту непонятно. А вот противостояние с Шоном Стриклендом имеет смысл. Оба сейчас вверху рейтинга. И в случае победы в очном бою каждый может рассчитывать на титульник.

İdman.biz

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