Абсолютный чемпион мира Александр Усик добровольно отказался от пояса IBF

37-летний украинский боксёр, абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик объявил, что отказывается от чемпионского титула Международной боксёрской федерации (IBF). Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», cпортсмен сообщил об этом в социальных сетях с пояснением, что отказывается от пояса IBF для создания возможности устроить чемпионский бой за этот титул 21 сентября 2024 года между британскими боксёрами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«Пояс IBF - мой подарок вам на 21.09.2024. Мир любит сильных. Ваш друг, абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Александр Усик», - написал Усик в социальных сетях.

Усик стал обладателем титула абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе 18 мая 2024 года после победы над британцем Тайсоном Фьюри, которому на тот момент принадлежал пояс WBC. Чемпионом мира по версии IBF Александр стал 25 сентября 2021 года после победы над Энтони Джошуа.

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