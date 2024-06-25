Мурад Фаттаев стал чемпионом Азербайджана

После свадьбы певец Талыб Тале впервые появился в боях без правил - только на İdman.Biz TV - ВИДЕО

Очередным гостем передачи İdman.Biz TV "Ulduzlu İdman" (“Звездный спорт”) стал популярный исполнитель Талыб Тале, который совсем недавно сыграл свадьбу, и впервые после этого знаменательного события предстал в образе бойца