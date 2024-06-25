Мурад Фаттаев стал чемпионом Азербайджана

Состоялся чемпионат Азербайджана по бильярду "Pool-8".
İdman.biz сообщает, что Мурад Фаттаев завоевал титул сильнейшего в стране.
Дмитрий Нечай занял второе место. Орхан Губатов и Руслан Амирасланов заняли третье место.
İdman.biz
Состоялся чемпионат Азербайджана по бильярду "Pool-8".
İdman.biz сообщает, что Мурад Фаттаев завоевал титул сильнейшего в стране.
Дмитрий Нечай занял второе место. Орхан Губатов и Руслан Амирасланов заняли третье место.
İdman.biz
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