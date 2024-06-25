После свадьбы певец Талыб Тале впервые появился в боях без правил - только на İdman.Biz TV - ВИДЕО

Очередным гостем передачи İdman.Biz TV "Ulduzlu İdman" (“Звездный спорт”) стала популярный исполнитель Талыб Тале, который совсем недавно сыграл свадьбу, и впервые после этого знаменательного события предстал в образе бойца.

Как сообщает İdman.biz, во время беседы с ведущей программы Зюмрюд Бадаловой, Талыб Тале рассказал о своем увлечении спортом и показал свои навыки. Как оказалось певец в прекрасной физической форме. Специальным гостем передачи стал руководитель TEAM Club, тренер Федерации ММА, панкратиона и грэпплинга Азербайджана, мастер спорта, двукратный чемпион мира Фарид Хадыев.

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İdman.biz