Состоялся открытый Бакинский турнир по джиу-джитсу - ФОТО

По случаю Дня Вооруженных Сил Азербайджана состоялся открытый Бакинский турнир по бразильскому джиу-джитсу.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов.

На турнире, который начался с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Бразилии, президент Клуба бразильского джиу-джитсу Агиль Аджалов заявил, что основная цель их деятельности - пропаганда патриотизма.

Позже основатель Общественного объединения бразильского джиу-джитсу в Азербайджане, основатель боевого искусства бразильского джиу-джитсу в Азербайджане Талех Гасанов пожелал участникам успехов.

Председатель Общественного объединения Фуад Керимов рассказал в своем выступлении о перспективах этого вида спорта.

Посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Монтенегро счёл важной свою роль в формировании общих ценностей между странами. Он также выразил удовлетворение всеобъемлющими и тесными отношениями между двумя странами.

Отметим, что по итогам турнира, в котором приняли участие спортсмены разных возрастных групп и весовых категорий, победители были награждены дипломами и медалями в соответствующих номинациях.

İdman.biz