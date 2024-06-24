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Стафилококк - причина смена соперника Садыхова по бою в Колорадо

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24 Июня 2024 11:53
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Стафилококк - причина смена соперника Садыхова по бою в Колорадо

Стало известна причина, по которой у азербайджанского бойца смешанных единоборств Назима Садыхова сменился соперник по поединку, который пройдет 13 июля в Колорадо.

Как сообщает İdman.biz, изначально он должен был встретится с Крисом Дунканом, но шотландец снялся с карда. В дальнейшем было объявлено о том, что у бойца диагностирована стафилококковая инфекция, которая не позволит ему подготовится к поединку.

В итоге, Садыхов будет биться с американцем Маркелем Медеросом. Он провел десять боев в ММА, выиграв девять из них. А в активе Назима 11 встреч, в девяти из которых он побеждал.

İdman.biz

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