Сборная возвращается с чемпионата мира с 7 медалями - ФОТО

В иранском Исфахане прошел чемпионат мира по зурхане и пехлеванской борьбе.

Как сообщает İdman.biz, наши представители запомнились успешным выступлением.

Среди наших спортсменов Орхан Ханларов и Гасанали Байрамов завоевали серебряные медали. Бронзовых медалей удостоились Хайям Оруджев (в двух дисциплинах), Орхан Ханларов, Гасанали Байрамов.

В командных соревнованиях Азербайджан (Орхан Ханларов, Хайям Оруджев, Гасанали Байрамов, Расул Сафаров, Нихат Гасымов, Эльмир Сафарли) завоевал серебряную медаль. В общем счете наша страна заняла третье место.

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