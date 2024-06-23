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Результаты турнира UFC в Саудовской Аравии

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23 Июня 2024 10:02
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Результаты турнира UFC в Саудовской Аравии

В ночь с 22 на 23 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 6. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в главном событии бывший чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер нокаутировал россиянина Икрама Алискерова.

Роберт Уиттакер победил Икрама Алискерова нокаутом (раунд 1, 1:49).

Александр Волков победил Сергея Павловича единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Келвин Гастелум победил Даниэля Родригеса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Шарабутдин Магомедов победил Антонио Троколи техническим нокаутом (раунд 3, 2:27).

Волкан Оздемир победил Джонни Уокера нокаутом (раунд 1, 2:28).

Насрат Хакпараст победил Джареда Гордона раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Фелипе Лима победил Мухаммада Наимова удушающим приёмом (rear-naked choke) — (раунд 3, 1:15).

Ринат Фахретдинов победил Николаса Далби раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28).

Муин Гафуров победил Кюн Хо Кана единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Магомед Гаджиясулов победил Брендсона Рибейро решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28).

Чан Хо Ли победил Сяо Луна раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28) и стал победителем второго сезона Road to UFC в легчайшем весе.

İdman.biz

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