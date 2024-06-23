Глава UFC Дана Уайт высказался о титульном шансе Волкова после победы над Павловичем

Президент UFC Дана Уайт на пресс‑конференции после турнира в Саудовской Аравии прокомментировал выступление российского бойца Александра Волкова. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», он одолел своего соотечественника Сергея Павловича единогласным решением судей.

«Это был хороший вечер для него. Волков поставил себя в хорошую позицию. Он выглядел отлично, у него был хороший план на бой, и он победил. Я не буду говорить о титульных боях сейчас, сразу после завершения турнира, но он определённо поставил себя на хорошую позицию», - сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Александру Волкову 35 лет. Россиянин выступает в UFC с 2016 года и имеет на своём счету 12 побед и четыре поражения. В своём последнем бою на UFC 293 Волков нокаутировал австралийца Тая Туивасу.

Напомним, чемпионом дивизиона является Джон Джонс.

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