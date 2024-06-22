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Азербайджан завершил "BRICS Sports Games Kazan 2024" с 34 медалями - ФОТО

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22 Июня 2024 23:10
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Азербайджан завершил "BRICS Sports Games Kazan 2024" с 34 медалями - ФОТО

В столице Татарстана Казани завершились международные мультиспортивные игры «BRICS Sports Games Kazan 2024».

Как сообщает İdman.biz, наши спортсмены завершили соревнования с 34 медалями.

Из завоеванных медалей 4 золотых, 9 серебряных и 21 бронзовая. Азербайджан занял 7-е место среди 32 стран, завоевавших медали на играх.

В последний день игр Сеид Сеидов (86 кг), Наби Искендеров (67 кг), Миршариф Кязимзаде (75 кг), Турал Сарыев (48 кг) и Ватан Гусейнли (92 кг) завоевали бронзовые медали.

Сборная Азербайджана по фехтованию на саблях завоевала серебряную медаль. Наша женская сборная по фехтованию на шпагах была награждена бронзовой медалью.

Наши дзюдоисты Муса Гусейнли (90 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг) завоевали бронзовые медали.

İdman.biz

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