Наша сборная завоевала в Казани 2 золотые и 2 бронзовые медали - ФОТО

Продолжаются международные мультиспортивные игры «BRICS Sports Games Kazan 2024», проходящие в столице Татарстана Казани.

Как сообщает İdman.biz, Азербайджан завоевал еще 4 медали на соревнованиях.

Ариз Гусейнов (60 кг) и Мехти Гаджиев (80 кг) завоевали золотые медали, а Абдулла Шариф (90 кг) и Джасур Мехтиев (70 кг) - бронзовые.

При этом количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на Играх, увеличилось до 21. На счету нашей команды 6 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград.

İdman.biz