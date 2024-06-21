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Наша сборная завоевала в Казани 2 золотые и 2 бронзовые медали - ФОТО

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21 Июня 2024 20:31
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Наша сборная завоевала в Казани 2 золотые и 2 бронзовые медали - ФОТО

Продолжаются международные мультиспортивные игры «BRICS Sports Games Kazan 2024», проходящие в столице Татарстана Казани.

Как сообщает İdman.biz, Азербайджан завоевал еще 4 медали на соревнованиях.

Ариз Гусейнов (60 кг) и Мехти Гаджиев (80 кг) завоевали золотые медали, а Абдулла Шариф (90 кг) и Джасур Мехтиев (70 кг) - бронзовые.

При этом количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на Играх, увеличилось до 21. На счету нашей команды 6 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград.

İdman.biz

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