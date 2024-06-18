18 Июня 2024
RU

Сборная Азербайджана завоевала еще 3 медали в Казани - ФОТО

Другие
Новости
18 Июня 2024 17:17
9
Сборная Азербайджана завоевала еще 3 медали в Казани - ФОТО

Продолжаются международные мультиспортивные игры «BRICS Sports Games Kazan 2024», проходящие в столице Татарстана Казани.

Как сообщает İdman.biz, сегодня сборная Азербайджана пополнила свой актив еще тремя медалями.

Среди наших борцов вольного стиля Шамиль Зубаиров (92 кг) завоевал серебро, Джейхун Аллахвердиев (61 кг) и Джабраил Гаджиев (74 кг) - бронзовые медали.

Благодаря этому количество медалей на счету нашей команды увеличилось до 6. Ранее первое место заняла каратистка Медина Садыгова (55 кг), третье место - самбист Расул Айдамиров (98 кг) и гребец Бахман Насири.

Отметим, что игры завершатся 24 июня.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Бодибилдеры начали подготовку к Кубку мира
16:29
Другие

Бодибилдеры начали подготовку к Кубку мира

"В Испанию отправится топ-команда, все атлеты будут претендентами на золото"
Первый азербайджанский "Ironman" завершил марафон в Германии
11:59
Другие

Первый азербайджанский "Ironman" завершил марафон в Германии

"Марафон прошел в замечательной атмосфере"
С 6 золотыми и 1 серебряной медалями из Финляндии - ФОТО
17 Июня 18:24
Другие

С 6 золотыми и 1 серебряной медалями из Финляндии - ФОТО

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы по пауэрлифтингу, проходившем в финском Сало
Джамал Хилл снялся с турнира UFC 303
16 Июня 01:33
Другие

Джамал Хилл снялся с турнира UFC 303

"Скоро вернусь!!!"
Дана Уайт прокомментировал снятие Макгрегора с поединка против Чендлера
16 Июня 00:08
Другие

Дана Уайт прокомментировал снятие Макгрегора с поединка против Чендлера

"С этого момента я не собираюсь говорить об этом поединке, пока Конор Макгрегор не восстановится и не будет готов"
Приоритеты европейского спорта или послесловие к Генассамблее ЕОК
15 Июня 12:50
Другие

Приоритеты европейского спорта или послесловие к Генассамблее ЕОК

Одним из главных событий первой половины июня стала Генеральная Ассамблея Европейского Олимпийского Комитата (EOK) в Бухаресте

Самое читаемое

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО
16 Июня 17:08
Конный спорт

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО

Сборная Азербайджана по човкену выиграла чемпионат мира, проходивший в Баку
Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда
15 Июня 23:39
Евро-2024

Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда

Сборная Албании забила самый ранний гол в истории чемпионатов Европы
Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО
16 Июня 20:34
Тяжелая атлетика

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО

В греческих Салониках продолжается чемпионат Европы среди тяжелоатлетов 15 и 17 лет
Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"
16 Июня 11:55
Бокс

Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"

"Если эти планы сбудутся, я продолжу профессиональный бокс"