Сборная Азербайджана завоевала еще 3 медали в Казани - ФОТО

Продолжаются международные мультиспортивные игры «BRICS Sports Games Kazan 2024», проходящие в столице Татарстана Казани.
Как сообщает İdman.biz, сегодня сборная Азербайджана пополнила свой актив еще тремя медалями.
Среди наших борцов вольного стиля Шамиль Зубаиров (92 кг) завоевал серебро, Джейхун Аллахвердиев (61 кг) и Джабраил Гаджиев (74 кг) - бронзовые медали.
Благодаря этому количество медалей на счету нашей команды увеличилось до 6. Ранее первое место заняла каратистка Медина Садыгова (55 кг), третье место - самбист Расул Айдамиров (98 кг) и гребец Бахман Насири.
Отметим, что игры завершатся 24 июня.
İdman.biz