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Бой Макгрегора и Чендлера официально отменён

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14 Июня 2024 09:00
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Бой Макгрегора и Чендлера официально отменён

Поединок между популярным ирландским бойцом ММА, бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Майклом Чендлером официально отменён. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», об этом сообщил глава UFC Дана Уайт в социальных сетях.

Напомним, бой между Макгрегором и Чендлером должен был состояться на турнире UFC 303, который пройдёт 29 июня в Лас-Вегасе.

3 июня руководство лиги отменило пресс-конференцию в Дублине, на которой должны были появиться Конор Макгрегор и Майкл Чендлер, что породило слухи о потенциальном срыве поединка.

Напомним, два предыдущих поединка Макгрегор провёл против Дастина Порье: в январе 2021 года ирландец проиграл нокаутом во втором раунде, а в июле того же года бой был завершён техническим нокаутом в первом раунде после перелома левой ноги Конора.

İdman.biz

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