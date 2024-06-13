Назим Садыхов - фаворит боя в Колорадо

Азербайджанский боец смешанных единоборств Назим Садыхов может считаться фаворитом боя против шотландца Криса Дункана, который намечен на 13 июля в Колорадо.

Как сообщает İdman.biz, наш боец идет на 46-м месте в рейтинге легковесов, тогда как его оппонент занимает 86-ю строчку. На счету Садыхова 9 побед при одной ничье и поражении в октагоне, тогда как Дункан провел 13 поединков, выиграв в 11-ти и проиграв в двух.

В карде предстоящего вечера в Колорадо предусмотрено 11 боев и ожидается, что вечер откроет именно поединок Садыхова с Дунканом. Он будет состоять из пяти раундов.

Свой последний на данный момент бой Назим провел 11 ноября в "Мэдисон Сквер Гардене" в Нью-Йорке против россиянина Вячеслава Борщева. По итогам трехраундового поединка судьи зафиксировали ничью.

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