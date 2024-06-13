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Бодибилдеров ждет ранний ЧМ

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13 Июня 2024 14:52
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Бодибилдеров ждет ранний ЧМ

Международная федерация бодибилдинга утвердила даты чемпионата мира.

Как передает İdman.biz, он состоится 23-28 сентября на острове Киш (Иран). Сроки являются нетрадиционными, так как обычно мундиали проводятся в ноябре.

Это будет первый случай за долгие годы, когда ЧМ пройдет вне Санты-Сусанны (Испания), которая на протяжении долгих лет принимала главный старт сезона.

Отметим, что на чемпионате Европы в Санта-Сусанне в прошлом месяце сборная Азербайджана завоевала в общей сложности 7 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых наград, выиграв четыре абсолютных титула. Более того, в зачете по бодибилдингу коллектив занял первое общекомандное место.

İdman.biz

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