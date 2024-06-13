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Акция: "Сдай кровь, спаси жизнь!" - ФОТО

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13 Июня 2024 11:18
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Акция: "Сдай кровь, спаси жизнь!" - ФОТО

Под лозунгом «Сдай кровь, спаси жизнь!» прошла акция добровольного донорства крови в связи с 14 июня - Всемирным днем донора крови.

Как сообщает İdman.biz, акция была организована на базе Национального практического института спортивной медицины и реабилитационной науки, а также в региональных филиалах Центрального банка крови (Губа, Мингячевир, Гянджа, Барда, Ширван, Шеки, Лянкяран, Сумгаит).

В акции по сдаче крови принимают участие сотрудники Министерства молодежи и спорта, сотрудники спортивных организаций, спортсмены, представители спортивной общественности, волонтеры, сотрудники ASAPES и люди из другой категории. Как всегда, кровь, собранная у доноров, будет использоваться для лечения пациентов, страдающих талассемией.

Отметим, что на данный момент в рамках акции кровь сдали 200 человек.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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