Акция: "Сдай кровь, спаси жизнь!" - ФОТО

Под лозунгом «Сдай кровь, спаси жизнь!» прошла акция добровольного донорства крови в связи с 14 июня - Всемирным днем донора крови.

Как сообщает İdman.biz, акция была организована на базе Национального практического института спортивной медицины и реабилитационной науки, а также в региональных филиалах Центрального банка крови (Губа, Мингячевир, Гянджа, Барда, Ширван, Шеки, Лянкяран, Сумгаит).

В акции по сдаче крови принимают участие сотрудники Министерства молодежи и спорта, сотрудники спортивных организаций, спортсмены, представители спортивной общественности, волонтеры, сотрудники ASAPES и люди из другой категории. Как всегда, кровь, собранная у доноров, будет использоваться для лечения пациентов, страдающих талассемией.

Отметим, что на данный момент в рамках акции кровь сдали 200 человек.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz