"BRICS Sports Games Kazan 2024": состоялась церемония открытия - ФОТО

12 июня в Казани, столице Татарстана, состоялась церемония открытия международных мультиспортивных игр «BRICS Sports Games Kazan 2024».

Как сообщает İdman.biz, на церемонии выступили глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр спорта России Михаил Дегтярев.

После видеоролика, показывающего историю развития России, на сцене знаменосцами каждой страны были вывешены флаги стран-участников. Флаг Азербайджана нес серебряный и бронзовый призер международной регаты «Amber Oars», победитель международной регаты «Кубок Президента -2015» Зия Мамедзаде.

После этого президент России Владимир Путин в видеообращении пожелал участникам успехов и объявил соревнования открытыми, и мероприятие продолжилось концертной программой.

В соревнованиях примут участие до 3000 спортсменов из 90 стран.

İdman.biz