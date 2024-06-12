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Объявлен знаменосец нашей сборной на мультиспортивном соревновании в Казани

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12 Июня 2024 11:17
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Объявлен знаменосец нашей сборной на мультиспортивном соревновании в Казани

Объявлен знаменосец азербайджанской спортивной делегации на церемонии открытия международных мультиспортивных игр «BRICS Sports Games Kazan 2024».

Как сообщает İdman.biz, на сегодняшней церемонии открытия флаг Азербайджана будет нести наш гребец, серебряный и бронзовый призер международной регаты «Amber Oars», золотой призер международной регаты «Кубок Президента-2015» Зия Мамедзаде.

На соревнованиях нашу страну будут представлять 97 спортсменов в 11 видах спорта - гребле, каноэ, дзюдо, настольном теннисе, фехтовании, греко-римской борьбе, вольной борьбе, женской борьбе, корэше, самбо и каратэ.

İdman.biz

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