Уайт назвал ветерана UFC, который должен завершить карьеру

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», президент UFC Дана Уайт высказался об американском бойце промоушена бывшем временном чемпионе лиги в лёгком дивизионе Тони Фергюсоне.

«Да, я надеюсь, что он завершит карьеру. Я бы хотел, чтобы он это сделал», - приводит слова Уайта MMAJunkie.

Напомним, 3 августа на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби (ОАЭ) Фергюсон должен провести поединок с соотечественником Майклом Кьезой.

В последнем бою, который состоялся в декабре прошлого года, Тони встречался с представителем Великобритании Пэдди Пимблеттом. Противостояние завершилось победой Пимблетта единогласным решением судей. Для Фергюсона это поражение стало седьмым подряд. В общей сложности в послужном списке американца 25 побед и 10 поражений.

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