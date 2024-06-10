Сильнейший в Сумгайыте - Яшар Гасымов

Абшерон-Хызынский районный отдел молодежи и спорта и Федерация бильярда Азербайджана организовали чемпионат Сумгаита по мужскому бильярду, посвященный 15 июня - Дню национального спасения.

Как сообщает İdman.biz, целью проведения чемпионата является празднование в городе 15 июня - Дня национального спасения, пропаганда и развитие бильярдного спорта, эффективная организация досуга, пропаганда здорового образа жизни среди спортсменов.

На чемпионате, проходившем в условиях напряженной и интересной спортивной борьбы, первое место завоевал Яшар Гасымов, второе - Низами Велиев, третье - Фуад Оджагвердиев и Руслан Бейбутов.

Победитель и призеры были награждены медалями, дипломами и кубками.

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