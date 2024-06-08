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Международная гонка "Peking to Paris Motors Challenge" в Баку - ФОТО

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8 Июня 2024 21:24
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Международная гонка "Peking to Paris Motors Challenge" в Баку - ФОТО

Восьмое международное соревнование «Peking to Paris Motors Challenge», являющееся одним из самых захватывающих соревнований в мире, впервые прошло в Баку при поддержке компании Baku City Ring Operating Company.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, прошедшем на Приморском бульваре, собрались любители ретро-автомобилей.

«Peking to Paris Motors Challenge» — это не только автомобильная гонка, но и испытание на приключения и выносливость. Участники мчатся по одной из сложнейших трасс мира, преодолевая на ретро-автомобилях дистанцию ​​около 14 000 км.

Международная гонка «Peking to Paris Motors Challenge», которая продлится 37 дней, стартовала 18 мая из Китая, прошла через Монголию, Казахстан и дошла до Азербайджана. Гонку с участием 100 участников планируется финишировать во Франции.

Отметим, что «Peking to Paris Motors Challenge» — это настоящее ралли на выносливость, проходившее на первых дорогах 1907 года.

Мероприятие завершилось демонстрацией нашей культуры.

İdman.biz

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