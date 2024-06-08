EOK подтвердил проведение Евроигр-2027 в Стамбуле

Европейские национальные олимпийские комитеты (EOК) подтвердили, что Стамбул станет местом проведения Европейских игр 2027 года.

Как передает İdman.biz, это произошло на 53-й Генеральной ассамблеи ЕОК в Бухаресте. Кандидатура Стамбула была одобрена единогласно после обширной презентации столичного муниципалитета Стамбула и выступлений мэра Стамбула Экрема Имамоглу и генерального секретаря Олимпийского комитета Турции (ТОК) Неше Гюндоган.

Просьба президента Спироса Капралоса о ратификации была встречена овациями в Бухаресте, и он выразил удовлетворение тем, что муниципалитет и ТОК теперь смогут продолжить подготовку за три года до Игр. Контракт с принимающим городом должен быть подписан в ближайшие месяцы.

Президент Капралос сказал:

«Мы рады получить поддержку всей европейской олимпийской семьи для проведения следующих Европейских игр в Стамбуле. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в течение следующих трех лет, чтобы сделать Игры реальностью».

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