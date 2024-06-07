Исполком ЕОК обсудил программу Евроигр-2027

В Бухресте продолжается Генеральная ассамблея Европейского Олимпийского Комитета (EOC).

Как сообщает İdman.biz, одним из ключевых моментов повестки дня стала обновленная информация о кандидатуре Стамбула на проведение Европейских игр 2027 года. Члены Исполкома рассмотрели последние события, включая предлагаемую спортивную программу, и обсудили активную подготовку города и планы по проведению четвертого выпуска главного мультиспортивного мероприятия Европы.

Кроме того, Исполком получил информацию о подготовке к предстоящим Европейским юношеским олимпийским фестивалям (EYOF).

Подробные отчеты охватывали Зимний ЕЮОФ в Бакуриани (Грузия), и Летний ЕЮОФ в Скопье (Северная Македония), которые состоятся в 2025 году.

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