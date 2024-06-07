8 Июня 2024
RU

Исполком ЕОК обсудил программу Евроигр-2027

Другие
Новости
7 Июня 2024 17:49
22
Исполком ЕОК обсудил программу Евроигр-2027

В Бухресте продолжается Генеральная ассамблея Европейского Олимпийского Комитета (EOC).

Как сообщает İdman.biz, одним из ключевых моментов повестки дня стала обновленная информация о кандидатуре Стамбула на проведение Европейских игр 2027 года. Члены Исполкома рассмотрели последние события, включая предлагаемую спортивную программу, и обсудили активную подготовку города и планы по проведению четвертого выпуска главного мультиспортивного мероприятия Европы.

Кроме того, Исполком получил информацию о подготовке к предстоящим Европейским юношеским олимпийским фестивалям (EYOF).

Подробные отчеты охватывали Зимний ЕЮОФ в Бакуриани (Грузия), и Летний ЕЮОФ в Скопье (Северная Македония), которые состоятся в 2025 году.

İdman.biz

Новости по теме

Завершился летний лагерь для детей шехидов - ВИДЕО
7 Июня 21:14
Другие

Завершился летний лагерь для детей шехидов - ВИДЕО

В активном отдыхе приняли участие 30 детей шехидов в возрасте от 8 до 12 лет
Де ла Хойя высказался о возможном завершении карьеры Уайлдером после нокаута от Чжилэя
7 Июня 18:32
Другие

Де ла Хойя высказался о возможном завершении карьеры Уайлдером после нокаута от Чжилэя

"Да, Деонтей Уайлдер был нокаутирован, но..."
Назим Садыхов в ожидании новых боев
7 Июня 15:30
Другие

Назим Садыхов в ожидании новых боев

Свой последний на данный момент поединок он провел 11 ноября в "Мэдисон Сквер Гардене" в Нью-Йорке против россиянина Вячеслава Борщева
Бекаури и Росси наградили на гала-ужине ЕОК
7 Июня 10:07
Другие

Бекаури и Росси наградили на гала-ужине ЕОК

Итальянская звезда стендовой стрельбы Джессика Росси и грузинский дзюдоист Лаша Бекаури были названы первыми лауреатами премии Янеза Кочиянчича
Генассамблея ЕOK начинается завтра в Бухаресте
6 Июня 16:49
Другие

Генассамблея ЕOK начинается завтра в Бухаресте

Завтра в Бухаресте начинает свою работу Генеральная Ассамблея Европейского Олимпийского Комитета
"Я не собираюсь брать свои слова обратно"
6 Июня 15:51
Другие

"Я не собираюсь брать свои слова обратно"

"Он сделал лучшее из того, что подготовил к бою"

Самое читаемое

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО
7 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО

Сегодня наша сборная провела очередную игру
Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ
5 Июня 16:05
Азербайджанский футбол

Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ

С уходом игрока "Карабаха" Андрея Лунева чемпионат Азербайджана потерял еще одного голкипера высокого уровня
Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО
6 Июня 20:05
Азербайджанский футбол

Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО

Продолжается чемпионат Европы по мини-футболу
Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО
7 Июня 10:41
Дзюдо

Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

В первый день соревнований нашу команду среди мужчин представляли 7 спортсменов в возрастных категориях М5, М6, М7 и М