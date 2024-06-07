Бекаури и Росси наградили на гала-ужине ЕОК

Итальянская звезда стендовой стрельбы Джессика Росси и грузинский дзюдоист Лаша Бекаури были названы первыми лауреатами премии Янеза Кочиянчича.

Как сообщает İdman.biz, она была врученная на гала-ужине в Бухаресте во время 53-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Премия учреждена ЕОК в память о своем бывшем президенте и вручается лучшим спортсменам на Европейских играх. .

Первые победители были выбраны Комиссией спортсменов ЕОК за выдающиеся выступления на III Европейских играх в Кракове-Малопольске 2023, а также за демонстрацию олимпийского духа и ценностей во время соревнований.

Итальянский стрелок Росси выиграл три золотые медали в Польше в индивидуальных, командных и смешанных командных соревнованиях, ранее выиграв золотую медаль в личном зачете на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

После своей золотой медали в соревнованиях среди мужчин до 90 кг в Токио-2020 грузинский дзюдоист Лаша Бекаури снова поднялся на подиум в Кракове, поскольку он был частью команды, которая обеспечила победу в смешанном соревновании.

İdman.biz