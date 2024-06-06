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"Я не собираюсь брать свои слова обратно"

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6 Июня 2024 15:51
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"Я не собираюсь брать свои слова обратно"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», Хавьер Мендес, главный тренер действующего чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, высказался о том, что россиянин был заражён стафилококковой инфекцией перед боем с американцем Дастином Порье на турнире в США.

«Мы много раз имели дело со стафилококком у большого количества разных бойцов. Бойцы иногда игнорируют действия стафилококка. У Люка Рокхолда был стафилококк на неделе, когда он дрался с Крисом Вайдманом, и посмотрите, что он сделал. Разум преодолевает это.

Я не думаю, что инфекция сыграла какую-то роль, правда, не думаю. Я был очень правдив в своих комментариях, что Махачев выглядел лучше, чем когда-либо, и это действительно так. Я не собираюсь брать свои слова обратно. Он сделал лучшее из того, что подготовил к бою», - приводит слова Мендеса BJ Penn.

Напомним, поединок Махачева и Порье состоялся на турнире UFC 302 и завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде.

İdman.biz

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