Рафаэль Физиев намекнул на скорое возвращение в октагон

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», топовый боец UFC азербайджанец Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе, намекнул, что вскоре вернётся в октагон.

«Очень скучаю по лучшей работе в мире. Надеюсь, скоро удастся пустить кровь в Европе», - написал Физиев в своих социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке Рафаэль Физиев встретился с польским бойцом Матеушем Гамротом. Их бой стал главным на турнире UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе (США), который состоялся 23 сентября 2023 года. Поединок завершился победой Гамрота техническим нокаутом. Во втором раунде азербайджанский боец получил разрыв крестообразной связки колена и не смог продолжить бой.

В своём рекорде Физиев имеет 12 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и три поражения.

İdman.biz