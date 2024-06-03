Атанур Джафарли переизбран председателем Общественного объединения "Спортивные волонтеры и болельщики" - ФОТО

Состоялась отчетно-выборная конференция Общественного объединения «Спортивные волонтеры и болельщики».

Как сообщает İdman.biz, мероприятие состоялось в Доме молодежи в Сабунчи.

В церемонии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, представители спортивных федераций, волонтеры и представители СМИ.

Сначала прозвучал Государственный гимн. Позже была почтена светлая память наших шехидов, погибших за целостность Азербайджанской Республики.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поздравил спортивных волонтеров и отметил, что за два года проделаны большие дела:

«Мы старались постоянно поддерживать эту организацию. Они особо выделяются. В этой организации работают как волонтеры, так и болельщики. В нашей стране спорт развивается и имеет государственную поддержку. Мы проводим различные международные, масштабные мероприятия. Наши федерации очень хорошо подготовлены к этим мероприятиям. На этих мероприятиях также великолепна работа наших волонтеров».

Министр подчеркнул, что нашим спортсменам нужна постоянная поддержка болельщиков:

«Иногда в некоторых видах спорта, к сожалению, болельщики приходят не в таком количестве, как хотелось бы. И даже если приходят, не могут полноценно участвовать в поддержке. Нам нужна поддержка болельщиков. Очень важным фактором является то, что нашим спортсменам нужна поддержка, даже когда они едут за границу. Наши послы и диаспора приглашают на турниры наших соотечественников, проживающих там. Когда у нас были мультиспортивные соревнования за границей, они ездили и участвовали там. Наши болельщики были самыми лучшими и активными во время Игр исламской солидарности. Эта поддержка всегда ощущалась там. Мы должны работать вместе. За эти два года вы проделали большую работу и мы этим довольны. Все молодежные организации поддерживаются государством».

Руководитель Общественного объединения «Спортивные волонтеры и болельщики» Атанур Джафарли в своем отчете сообщил, что за два года они активно участвовали в 60 спортивных мероприятиях:

«Волонтерская деятельность на наших территориях, освобожденных от оккупации, впервые была проведена нашей организацией. Мы все участвовали в Ханкенди и оказали свою поддержку. Наши члены также участвуют в ряде проектов с социальной точки зрения. Кроме того, в университетах реализуется ряд проектов по увеличению числа наших волонтеров».

После официальных выступлений члены Общественного объединения «Спортивные волонтеры и болельщики» вручили благодарственные письма членам различных спортивных федераций за двухлетнюю деятельность.

Позже состоялись выборы в Общественный союз. Атанур Джафарли был переизбран председателем Общественного объединения «Спортивные волонтеры и болельщики» на следующие два года.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz