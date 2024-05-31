Делегация AMADA на заседании T-DO ED - ФОТО

На Национальной спортивной арене в Рейкьявике состоялось заседание Консультативной группы Совета Европы по образованию (T-DO ED), организованное совместно Антидопинговой организацией Исландии и Университетом Исландии.

Как сообщает İdman.biz, нашу страну на встрече представляла делегация во главе с исполнительным директором Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Тахминой Таги-заде.

Мероприятие объединило заинтересованные стороны для обсуждения и улучшения международных стандартов и стратегии антидопингового образования.

На церемонии открытия встречи, после приветствия хозяев, состоялась презентация нововведений председателем Консультативной группы по образованию, секретариатом Совета Европы и представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Одним из основных моментов утренней сессии стал обмен мнениями о Всемирной конференции по образованию 2024 года, которая пройдет в Каннах.

На мероприятии одной из главных тем обсуждения стала роль искусственного интеллекта в антидопинговом образовании, которую представил датский специалист Томас Терней. На этой сессии был рассмотрен потенциал технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности антидопингового образования и создания более чистой спортивной среды.

Кэрри Доусон, исполнительный директор Канадского центра этического спорта (CCES) по спорту, основанному на ценностях, и председатель проектной группы Международного образовательного стандарта (ISE), представила краткое изложение предлагаемых изменений в ISE. Мероприятие продолжилось консультативной сессией, на которой участники, в том числе азербайджанская делегация, высказали свои мнения и предложения по изменениям.

Во второй день заседания были продолжены консультации по ISE, даны поручения относительно нововведений и результатов рабочих групп. Мероприятие завершилось подведением итогов обсуждений и церемонией закрытия встречи.

İdman.biz