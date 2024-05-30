Мариана Василева приняла Одетт Ассамбе Энгулу - ФОТО

Заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева приняла президента федерации бадминтона Камеруна, вице-президента Национального Олимпийского и Спортивного Комитета этой страны Одетт Ассамбе Энгулу.

Как сообщает İdman.biz, М.Василева проинформировала гостью о проделанной работе в сфере спорта в Азербайджане и рассказала о достигнутых успехах.

Энгулу поблагодарила за теплый прием. В ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере спорта между двумя странами.

Во встрече приняли участие заведующий отделом спорта министерства Эльнур Мамедов и Генеральный секретарь Федерации бадминтона Азербайджана Рамиль Гаджиев.

İdman.biz