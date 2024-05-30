В Лачине завершились дни "Здорового образа жизни" - ФОТО

В городе Лачин завершились дни «Здорового образа жизни».

Как сообщает İdman.biz, к мероприятию, организованному Министерством молодежи и спорта, присоединилось более 100 участников.

Участники разных возрастных групп объединились и выполнили нормативы бега, прыжков в длину, метания ядра, поднятия тяжестей, турникета, параллельных рук, сгибания и разгибания рук из опорного положения и укрепления мышц живота («тренажерный зал» и «пресс»). Всем участникам, выполнившим нормативы, были вручены сертификаты.

Проект «Дни здорового образа жизни» впервые был организован в регионах, освобожденных от оккупации и заселенных населением.

İdman.biz