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Азербайджан стал первым на чемпионате мира - с 25 медалями

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30 Мая 2024 14:20
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Азербайджан стал первым на чемпионате мира - с 25 медалями

В итальянской Перудже завершились первенство и чемпионат мира по кунг-фу.

Как сообщает İdman.biz, чемпионат мира, проведенный среди кадетов, юниоров, молодежи, взрослых и ветеранов, прошел для сборной Азербайджана успешно.

Наши спортсмены завоевали 8 золотых медалей по версии кунгфу-саньда, 3 золотые и 2 серебряные медали по легкой версии саньда.

Ветераны завоевали 2 золотые медали (light sanda), кадеты и юниоры - 7 золотых и 3 серебряные медали (light sanda). С этим результатом Азербайджан занял первое место в командном зачёте.

İdman.biz

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