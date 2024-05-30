Выпускной в Азербайджанской спортивной академии - ФОТО

В Азербайджанской спортивной академии прошло мероприятие для студентов, завершивших обучение в бакалавриате и магистратуре в 2023/2024 учебном году.

Как сообщает İdman.biz, ректор Академии Фуад Гаджиев, открывший мероприятие вступительной речью, поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Он рассказал о заботе государства об образовании в нашей стране и достижениях Академии. Ректор поделился с участниками мероприятия радостной новостью и сообщил, что в этом году в число выпускников вошли первые 7 студентов академии, обучавшихся по программе двойного диплома с Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО). Кроме того, заканчивают обучение двое наших студентов, обучавшихся по программе двойного диплома в Университете Ковентри в Англии. Всего в этом году в Академии выпущено 1342 студентов бакалавриата и 60 магистров.

Фуад Гаджиев также рассказал о наших выпускниках, ставшими шехидами. Он подчеркнул, что студенты и выпускники Академии проявили бесценную доблесть не только в области образования и спорта, но и в освобождении наших земель, находившихся под оккупацией почти тридцать лет, и одержании великой победы. Каждым из них гордится весь Азербайджан.

В ходе мероприятия студентам, победившим в различных играх, были вручены подарки. Мероприятие продолжилось развлекательной программой и завершилось традиционной церемонией - киданием головных уборов в воздух.

İdman.biz